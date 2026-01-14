Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla kamp programına nokta koydu. Kampın son gününde yapılan antrenmanda futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı. Daha sonra çıkışlar ve sonuçlandırma üzerinde duran ekip, idmanın son bölümünde ise duran top organizasyonlarını çalıştı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 13.00'te Erzurumspor FK'ya konuk olacak. - RİZE