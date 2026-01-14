Haberler

Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi Antalya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamlayarak, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla kamp programına nokta koydu. Kampın son gününde yapılan antrenmanda futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı. Daha sonra çıkışlar ve sonuçlandırma üzerinde duran ekip, idmanın son bölümünde ise duran top organizasyonlarını çalıştı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 13.00'te Erzurumspor FK'ya konuk olacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek