Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki idman, çeşitli ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla devam etti.
- Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
RİZE - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile devam etti. Karadeniz ekibi antrenmanın son kısmında ise taktik çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor