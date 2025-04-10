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Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki idman, çeşitli ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla devam etti.

- Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile devam etti. Karadeniz ekibi antrenmanın son kısmında ise taktik çalıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor
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