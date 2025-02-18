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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut İle Maç Sonrası Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut İle Maç Sonrası Değerlendirmesi
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybettiklerini belirtti. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini, ancak duraklamalarda rakip baskısını önleyemediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, kaybetmemesi gereken bir maçta daha yenildiklerini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın 60 ve 82. dakikaları arası hariç bir çok bölümün istedikleri gibi geçtiğini dile getirdi.

Maçın devre arasına önde girmek istediklerini anlatan Palut, " Galatasaray'a pozisyon vermedik. Skoru yakalayacak pozisyonlar bulduk. İkinci yarı erken gol yememize rağmen kırılmadık, karşılığını verdik. 60 ve 82. dakikalar arası Galatasaray baskısını önleyemedik.Baskı yapabilir üstümüze gelebilirler fakat ayağımıza geçen toplarla bizim de onları geriye koşturmamız topa sahip olmamız gerekirken burada çok çabuk pas hataları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, ilk yarı son derece iyi bir Çaykur Rizespor olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti. Bir şekilde biz golü bulamıyoruz ama duran top, karambol bir şekilde top geliyor ve maçı kaybediyoruz. Üstün bir rakip oyunu, sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenilmesi daha kolay ama bu şekilde mücadele edip elimize fırsatları geçip değerlendiremeyip rakibe teslim olduğunuz zaman gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı o periyot dışında kutluyorum."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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