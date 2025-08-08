Çaykur Rizespor Taraftarlarıyla Buluştu

Çaykur Rizespor Taraftarlarıyla Buluştu
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlarıyla bir etkinlik düzenledi. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve teknik direktör İlhan Palut, yeni sezon için umutlu mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor yönetimi ve takımı düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla buluştu.

Çaykur Didi Stadı'ki etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlara hitap eden Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezonu başarılarla, galibiyetlerle, mutluluklarla doldurarak Rizespor'un tarihine başarılı bir sezon yaşatma temennisinde bulundu.

Çok güzel bir ekip kurduklarına anlatan Turgut, "Çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz İlhan hocamız futbolun başında yine çok kıymetli, çok değerli futbolcu arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

Turgut, Rizespor'un ekibiyle, hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla, yönetimiyle sokağıyla, çarşısıyla bir oldukça, beraber oldukça daha güçlü ve daha başarılı olacağını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turgut, "Dostça, kardeşçe, sportmence önce Rizespor'umuzun sonra hiçbir kulübümüzün, hiçbir topçusunun sakatlanmadığı bir sezon diliyorum. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadelemizi yapıp, inşallah en üst seviyeler oynayıp başarılı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Turgut, yeni transferlerinin olacağını da sözlerine ekledi.

Teknik direktör İlhan Palut ise tüm teknik heyet ve futbolcularla, taraftarlarla böyle bir akşamda beraber oldukları için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Palut, ligin başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok güzel bir sezon umuyoruz. Bugün buradaki organizasyon sizin heyecanınıza burada şahit olmak, bizi daha da motive etti. Umuyorum inşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Sevindiğimiz günler, üzüldüğümüz günlerin çok daha fazlası olur. Çok kere bu stattan evimize mutlu bir şekilde gideriz ve sezonu en güzel yerlerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
