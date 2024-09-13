Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Kulüp açıklamasında, Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çekyalı forvet Jurecka'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği, ardından kendisi ile 2+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Jurecka'ya 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.