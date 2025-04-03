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Çaykur Rizespor - Sivasspor Maçında Hakem Belli Oldu

Çaykur Rizespor - Sivasspor Maçında Hakem Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır olarak belirlendi. Mücadele 5 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Sivasspor müsabakasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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