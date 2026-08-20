Haberler

Rizespor, Samsunspor Maçına Hazır

Rizespor, Samsunspor Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig 2. haftada sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışması, hücum varyasyonları ve taktik idmanıyla devam eden çalışma, taktik ağırlıklı çift kale maçla sürdü. Antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Recep Uçar, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev vermeyi planladığı futbolcularla özel olarak ilgilendi. Uçar bu oyuncu grubuyla yaklaşık 15 dakika boyunca serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Çaykur Rizespor, çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı