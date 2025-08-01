Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi Esenler Erokspor'a Kiraladı

Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi Esenler Erokspor'a Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladığını açıkladı. Geçen sezon Esenler Erokspor'da başarılı bir performans sergileyen Faye, yeni sezon için sağlık ve başarı dilekleriyle yola çıkıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR, Mame Mor Faye'yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladı.

Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi, 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon yine Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma terleten Mame Mor Faye, çıktığı 23 maçın 15'inde ilk 11'de yer alırken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yeşil-Mavili ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" İfadelerine yer verildi.

FOTOĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum

Ünlü şarkıcı, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.