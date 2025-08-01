Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi Esenler Erokspor'a Kiraladı
Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladığını açıkladı. Geçen sezon Esenler Erokspor'da başarılı bir performans sergileyen Faye, yeni sezon için sağlık ve başarı dilekleriyle yola çıkıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR, Mame Mor Faye'yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladı.
Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi, 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon yine Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma terleten Mame Mor Faye, çıktığı 23 maçın 15'inde ilk 11'de yer alırken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yeşil-Mavili ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" İfadelerine yer verildi.
FOTOĞAFLI