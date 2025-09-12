Çaykur Rizespor’lu Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor’a Kiralandı
Çaykur Rizespor'un futbolcusu Seyfettin Anıl Yaşar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Rizespor, oyuncuya sağlıklı ve başarılı bir sezon diledi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcusu Seyfettin Anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anıl'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor