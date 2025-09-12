Haberler

Çaykur Rizespor, Loide Augusto'yu Kiralayarak Kadrosunu Güçlendirdi

Çaykur Rizespor, Loide Augusto'yu Kiralayarak Kadrosunu Güçlendirdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco do Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek Acibadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
