Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, ilk yarıyı Çaykur Rizespor 1-0 önde kapattı. Maçta golü atan oyuncu Samet Akaydın oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Bardhi, Umut Nayir

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laci, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe

Gol: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.

21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
