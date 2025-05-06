Çaykur Rizespor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Çaykur Rizespor, 10 Mayıs'ta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kaldırdı. Antrenman teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşti. Sakatlığı bulunan Papanikolaou ise idmanda yer almadı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.
Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor