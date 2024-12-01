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Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının VAR Hakemi Alper Çetin

Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının VAR Hakemi Alper Çetin
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Süper Lig'in 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin olarak belirlendi. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı yapacak. Yunus Dursun'da müsabakanın 4. hakemi olacak.

Maçta VAR koltuğunda Alper Çetin yer alacak. AVAR'da ise Esat Sancaktar görev yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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