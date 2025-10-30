Haberler

Çaykur Rizespor, Karaköprü Belediyespor'u 3-0 Geçerek Tur Atladı

Çaykur Rizespor, Karaköprü Belediyespor'u 3-0 Geçerek Tur Atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Sowe'nin iki golü ve Jurecka'nın bir golüyle galibiyet sağlandı.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Turgut Doman, Mert Bulut, Harun Reşit Güngör

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Seyhan Karadaş, Fırat Sarı (Dk. 46 Batuhan Tunçay), Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Yavuz Alemdar), Metin Peker, Can Muhammet Vural (Dk. 75 Enes Karadeniz), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Doğukan Ateş (Dk. 64 İbrahim Başer), Berkan Aksoy (Dk. 81 Turhan Orhan), Fatih Gök, Mustafa Demirel

ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila (Dk. 75 Sakyi), Ali Sowe (Dk. 81 Yakup Ayan), Taylan Antalyalı, Laci (Dk. 46 Buljubasic), Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri (Dk. 64 Jurecka), Emrecan Bulut (Dk. 64 Augusto)

GOLLER: Dk. 7 - Dk. 73 Sowe, Dk. 78 Jurecka ( Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Yakup Ayan ( Çaykur Rizespor ), Augusto ( Çaykur Rizespor )

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.