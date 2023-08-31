Çaykur Rizespor, Karagümrük ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta Çaykur Rizespor galibiyet alamazken, Karagümrük 2 kez kazandı. Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve Murat Erdoğan tarafından yönetilecek.

Çaykur Rizespor, Karagümrük ile yarın Trendyol Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Karagümrük ile sahasında karışılacak. Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-mavililer, ilk haftada Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olurken, 2. haftada Alanyaspor ile 0-0, 3. haftada da ise Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Rizespor, topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

5. randevu

Çaykur Rizespor ile Karagümrük, Süper Lig'de bugüne kadar 4. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer, hiç galibiyet alamazken, kırmızı-siyahlılar rakibini 2 kez yendi. İki ekip arasında 2 müsabaka ise beraberlikle sonuç buldu. Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor, 1 gol atarken İstanbul ekibi ise rakibinin kalesinde 4 gol bulmuştur.

Murat Erdoğan düdük çalacak

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasını Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Emre Kargın olacak. - RİZE