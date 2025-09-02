Çaykur Rizespor, Kaleci Yahia Fofana ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fofana, Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue??????? 1 ekibi Angers ve Fofana ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kontroller ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
