Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yeni sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Akkan, Slovenya kampına katıldıktan sonra imza töreniyle sözleşmeyi imzalayacak.
Çaykur Rizespor, tecrübeli kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan'ın mukavelesini uzattı. Yeşil-mavili ekibin Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına Rize ekibinin renklerine bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
Çaykur Rizespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - RİZE