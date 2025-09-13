Haberler

Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi Kiraladı

Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 yıllık kiralık anlaşma ile kadrosuna kattı. Rak-Sakyi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan transfer edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından Jesurun Rak-Sakyi'nin Rize'ye gelerek 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Rak-Sakyi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki Rak-Sakyi'yi İngiltere genç milli takımlarında da forma şansı bulmuştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.