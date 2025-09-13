Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından Jesurun Rak-Sakyi'nin Rize'ye gelerek 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Rak-Sakyi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki Rak-Sakyi'yi İngiltere genç milli takımlarında da forma şansı bulmuştu.