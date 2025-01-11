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Çaykur Rizespor İstikrarlı Olmalı

Çaykur Rizespor İstikrarlı Olmalı
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Atakaş Hatayspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetten memnun kaldıklarını ifade ederek, oyuncularını kutladı ve takımın istikrarlı bir şekilde oynamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Atakaş Hatayspor karşısında değerli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "İyi oynamaya devam etmek zorundayız. İstikrarlı olmalıyız ama bunu bir şekilde de sonuçla desteklemeliyiz. Bugün bizim için önemliydi. Çünkü üzerimizdeki kazanamama baskısı çok daha artacaktı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de oynanan karşılamada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, üzerlerinde son 4 maçtır kazanamamanın baskısı olduğunu belirterek, "Oyundan bağımsız skorlara baktığımız zaman son 4 maçlık periyoda, dönem dönem istediklerimizi sahada görsek de sonuç olarak bizi mutlu etmeyen bir periyottu ve bugün burada bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Madalyonun diğer tarafından baktığımızda ise Hatayspor da tekrar bir ayağa kalkış, lige tutunma çabası içerisinde olacağı muhtemeldi. Neresinden bakarsanız bakın zor, çekişmeli bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Maçın başında sahada oyunu domine eden, kararlı bir şekilde topa sahip olan ve bunu pozisyonlara çeviren bir Rizespor takımı olduğunu kaydeden Palut, "Duran toptan da olsa golü bulduk. Hatayspor, kaybettiğimiz toplardan sonra doğru geçiş oyunlarıyla bizim birinci bölgemize geldi. Bunlardan birinde de golü yaptı. Zaten maçın genelindeki eksikliğimiz, kaybettiğimiz topları çok kısa sürede kazanıp, ikinci hücumu hemen arkasından yapamayışımızdı. Bu da Hatayspor'a geçiş imkanları sağladı. İkinci yarıya baktığınız zaman ise yine çok benzer bir başlangıç ve yine rakip kaleyi tehdit eden bir Rizespor ve pozisyonlarla bunu destekleyen Rizespor vardı. Bir penaltı ile bu sefer golü bulduk. Bahsettiğim gibi 4 maç kazanamıyoruz, futbolun biraz psikolojik etmenleri devreye girdi ve bu 2-1'lik skoru koruyabilir miyiz durumunu takınmda gördüm. Hatayspor'da bunun tersinden baktığınız zaman artık iyice forse etmeye, direkt toplarla, belki uzaktan ortalarla, karamboller, ve duran toplarla bir şekilde puan almak için uğraştı ama gol yemeden bitirebildik ve değerli bir üç puan aldık" diye konuştu.

İyi oynamaya devam etmek zorunda olduklarını söyleyen İlhan Palut, "İstikrarlı olmalıyız ama bunu bir şekilde de sonuçla desteklemeliyiz. Bugün bizim için önemliydi, çünkü üzerimizdeki kazanamama baskısı çok daha artacaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Hatayspor'a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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