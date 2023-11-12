Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u konuk ettiği maçı 1-0 kazandı. Jonjo Shelvey'in golüyle Rizespor, ilk yarıyı önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık skorla Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Mithat Pala'nın pasıyla orta sahada topla buluşan Jonjo Shelvey'in uzaktan yaptığı aşırtma vuruşunda kaleci David Jensen topa yetişemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada Gustavo'nun pasıyla topla buluşan Mithat Pala'nın sert vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada ceza sahası dışında Emir Kaan Gültekin'in pasıyla topu önüne alan Ali Yaşar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Ibrahim Olawoyin'in ayağından seken topla ceza sahası dışında topu alan Jonjo Shelvey'in şutunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Halil İbrahim, Emirhan Topçu, Attila Mocsi, Muhammet Taha, Jonjo Shelvey, Mithat Pala, Dal Varesanovic, Ibrahim Olawoyin, Gustavo, Martin Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Seyfettin Anıl, Eray Korkmaz, Benhur Keser, Janner-Pekka, Oscar Pinchi, Adolfo Gaich, Mame For
Teknik Direktör: İlhan Palut
İstanbulspor: David Jensen, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (David Sambissa dk. 43), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjovas, Demeaco Duhaney, Mendy Mamadou, Alassane Ndao, Emir Kaan
Yedekler: Alp Arda, Bartu Kırtaş, Djakaridja Traore, Eduard Rroca, Giannelli Imbula, Tunahan Şamdanlı, Kubilay Köylü, Özcan Şahan, Jackson
Teknik Sorumlu: Vural Önen
Gol: Jonjo Shelvey (dk. 5) - RİZE