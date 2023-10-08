Çaykur Rizespor ile Yılport Samsunspor İlk Yarıda Berabere

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Shelvey, Benhur Keser, Sauer, Minchev

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan, Soner Aydoğdu, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Dimata

Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Yılport Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

13. dakikada kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.

15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.