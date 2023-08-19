Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 12. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Halil İbrahim Pehlivan'ın vuruşu ile top savunma oyuncusundan sekerken topla buluşan Olawoyin'in şutu az farkla auta çıktı. 32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Altin Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kurtardı. 34. dakikada Alanyaspor defans hattını zorlayan Çaykur Rizespor'da sol kanattan topla buluşan Altin Zeqiri'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı. 43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı karşılayan Eduardo'nun vuruşu ile top üstten auta çıktı. Stat: Çaykur Didi Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Seyfettin Anıl, Muhammet Taha, Mithat, Varesanovic, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, John Mary Yedekler: Tarık, Zafer, Eren Emre, Sinan, Eray, Alberk, Gustavo, Oscar, Oumar, Mame For Teknik Direktör: İlhan Palut Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf, Aliti, Furkan, Antonio Augusto, Janvier, Richard, Novais, Eduardo, Anderson, Efecan Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih, Jure, Yunus, Florent, Umut, Leroy, Oğuz, Emirhan, Eren Teknik Direktör: Ömer Erdoğan Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Richard (Alanyaspor) - RİZE