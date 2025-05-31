Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 1-0 Geçti

Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Akintola'nın attığı golle ev sahibi ekip öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahanın solunda topla buluşan Mithat Pala ilerleyerek sağ kanattan ilerleyen Ghezzal'a pasını çıkartı. Burada topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşta top az farkla auta çıktı.

22. dakikada Taha Şahin'in şutu sonrası kaleci Demir'den dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda Hatayspor savunmasında Recep Burak topu çizgiden çıkardı.

43. dakikada Mithat Pala'nın pasında orta sahada topla buluşan Akintola'nın savunmayı da geçerek ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Mocsi, Taha Şahin, Olawoyin, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Ghezzal (Zeqiri dk.15), Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Deniz Yaşar, Emrecan Bulut, Berkay Özcan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Muhammed Baltacı, Doğanay Avcı

Teknik direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Görkem Sağlam, Boutobba, Okoronkwo

Yedekler: Emir Dadük, Diack, Baran Sarka, Ali Yıldız, Berkay İrşad Göç, İsmail Zobu, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir

Teknik direktör: Murat Şahin

Sarı kart: Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Gol: Akintola (dk. 43) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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