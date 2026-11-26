Çaykur Rizespor Kulübü, Gürcistan'da oynanan karşılaşma öncesinde ve esnasında Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayarak siyah-beyazlı camiaya geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk kulüplerinin uluslararası müsabakalarda kendi statlarında oynama hakkının korunması gerektiği vurgulanarak, Filistin halkına destek veren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor olarak, Türk kulüplerinin uluslararası müsabakalarda, ev sahibi olmanın gereği olarak kendi statlarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkının korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu hakkı sınırlandıran kararların somut gerekçelere dayanmasını ve benzer durumlarda tüm kulüplere aynı ölçütlerin uygulanmasını bekliyoruz. Mazlumların yanında olmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul eden milletimizin duruşu doğrultusunda, Filistin halkına duydukları desteği ifade eden Beşiktaş taraftarlarına karşı uygulanan orantısız güç kullanımını asla kabul edilemez buluyoruz. Yaşanan olayların yetkili makamlarca tüm yönleriyle incelenmesini, sorumluların tespit edilmesini ve benzer olayların tekrarını önleyecek tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Beşiktaş camiasının ve olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyor, yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı