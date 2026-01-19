Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, hata yaptığınızda size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi." dedi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe deplasmanının ligin en sert ve zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Maçın, birçok parametresinde üstün geldiklerini belirten Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, siz hata yaptığınızda, size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi. Bugün de böyle bir oyun oldu. Oyunla ilgili kısa konuşursam, Göztepe'nin baskısına rağmen 38. dakikaya kadar oyunu kontrol eden, pozisyonlar bulan, organizasyonlar yapan takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. En etkili oldukları konulardan birisi duran toplar. Duran topun ikincisinde maalesef basit hata yaptık, savunamadık. Ağır cezalandırıldık." diye konuştu.

Uçar, karşılaşmanın ikinci yarısındaki basit top kaybı sonrasında Arda Okan Kurtulan'ın golünü kalelerinde gördüklerini ifade ederek, "Tebrik etmek lazım. İnanılmaz güzel koşuda bizi ağır cezalandırıyor. 2-1'den sonra gerek Mihaila'nın direkten gelen topu gerek Olawoyin ile kaçırdığımız pozisyondan rakip kaleye gidebileceğimiz kadar gittiğimiz bir oyun. İyi oynadık mı? Bence iyi oynadık. Kazanmak için yetti mi? Yetmedi. Demek ki kazanmak için daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu zor deplasmanda daha az hata yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Recep Uçar, genel olarak oynadıkları oyunun umut verdiğini belirterek, "Oynadığımız oyun, pozitif futbol, ürettiğimiz pozisyonlar gelecek açısından ümit verdi ama baktığımda da bugün itibariyle buradan puan alamadan ayrılıyoruz. Kazanmak istiyorsak, dediğim gibi iyi oynamak da yetmiyor. Az hata yapmamız lazım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.