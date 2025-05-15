Çaykur Rizespor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.