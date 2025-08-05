Çaykur Rizespor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde fitness ve saha çalışmalarını içeriyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman fitness salonda başladı. Ardından sahada devam eden antrenmanda ekip pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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