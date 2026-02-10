Haberler

Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı için antrenmanlara başladı. Antrenman teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Rondo ve geniş alan oyunuyla devam eden antrenman, dar alanda dörde dört turnuva ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

