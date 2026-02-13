Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda elde ettiği 22 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.