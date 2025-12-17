Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek ilk yarıda üstünlük kurdu. Halil Dervişoğlu'nun iki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Sorescu'nun kaydettiği golle farkı azalttı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
37. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1
Hakemler: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri, Laçi, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Jesuran Rak-Sakyi, Ali Sowe, Antonio Augusto, Yakup Ayan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep Fk : Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim, Lungoyi, Boateng
Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Mohamed Bayo, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Ali Imran Işık
Teknik Sorumlu: Adem Kaya
Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 1 ve 21) (Çaykur Rizespor), Sorescu (dk. 37) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK) - RİZE