Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 2 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek ilk yarıda üstünlük kurdu. Halil Dervişoğlu'nun iki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Sorescu'nun kaydettiği golle farkı azalttı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1

Hakemler: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri, Laçi, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Jesuran Rak-Sakyi, Ali Sowe, Antonio Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim, Lungoyi, Boateng

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Mohamed Bayo, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Ali Imran Işık

Teknik Sorumlu: Adem Kaya

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 1 ve 21) (Çaykur Rizespor), Sorescu (dk. 37) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title