Haberler

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 17:00'de başlayacak. Rizespor, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı