Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi Özgür Yankaya

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) Özgür Yankaya olacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Raşit Yorgancılar da maçın 4. hakemi olacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya, AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
