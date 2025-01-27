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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuruyla devam etti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan Rizespor, iki gruba ayrıldı. Dün Adana Demirspor karşılaşmasında süre alan futbolcular, çalışmaya salonda devam ederken, grup çalışmasını ise sahada yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ikinci kısımda topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuru çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Tedavisi devam eden Eray Korkmaz, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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