Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta Mocsi'nin 82. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor : Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka
Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David Fofana
Gol: Dk. 82 Mocsi (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Çaykur Rizespor ), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
49. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gribic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak taca gitti.
56. dakikada konuk ekibin atağında Kranevitter'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
62. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Sow'un pasında topla buluşan Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Jurecka'nın röveşatasında dönen topu Mocsi filelere gönderdi: 1-0.
85. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunu savunmada Hojer uzaklaştırdı.
88. dakikada Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.