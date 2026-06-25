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Çaykur Rizespor, Zakaria Ariss'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Zakaria Ariss'i renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fransa Ligi takımlarından Bastia'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Zakaria Ariss ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Zakaria Ariss ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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