Haberler

Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Recep Uçar, futbolcularla toplantı yaptı.

Alanyaspor maçında dün ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmaları yaparken diğer futbolcular, rondo pas, şut, orta ve koşuyla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı