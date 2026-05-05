Çaykur Rizespor'da Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Taktiksel varyasyonların denendiği geniş alan oyunu ve dokuza dokuz jokerli oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.