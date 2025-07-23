Çaykur Rizespor, Erzurum'daki Kamp Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor. Takım, antrenmanlarda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çeşitli çalışmalar yaparken, yeni transferler güç depoluyor. Rizespor, yarın düzenlenecek hazırlık maçı ile kampını sonlandıracak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta günü çift antrenmanla geçirdi.
Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanda topla ısınma, çabukluk, taktik ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Akşam spor salonundaki antrenmanda, takıma yeni katılan 5 isim güç depoladı.
Rizespor, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı hazırlık maçıyla Erzurum kampını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor