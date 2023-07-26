Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki mavi-yeşilli ekip; koşu, ısınma, koordinasyon, dar alanda 4 takım çift kale maç, kenar, orta ve şut çalıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü.
Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki mavi-yeşilli ekip; koşu, ısınma, koordinasyon, dar alanda 4 takım çift kale maç, kenar, orta ve şut çalıştı.