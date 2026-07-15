Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kampında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 3-0 yenerek yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.
Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya