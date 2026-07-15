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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kampında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 3-0 yenerek yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-mavili ekibin gollerini 32. dakikada Altin Zegiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic attı.

Karadeniz ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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