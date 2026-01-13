Haberler

Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısı için kamp programını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürmeye devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan idmanlar, ısınma hareketleri ve oyun stratejileri ile şekilleniyor.

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını kamp programıyla hız kesmeden sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden kamp programını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından rondo çalışması yapan futbolcular, daha sonra geçiş oyunları ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Yeşil-mavililer yarın gerçekleşecek son idmanla kamp programını tamamlamış olacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
