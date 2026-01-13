Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını kamp programıyla hız kesmeden sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden kamp programını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından rondo çalışması yapan futbolcular, daha sonra geçiş oyunları ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Yeşil-mavililer yarın gerçekleşecek son idmanla kamp programını tamamlamış olacak. - RİZE