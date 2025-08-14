Çaykur Rizespor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalışmalara katılıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda tedavisi devam eden Doğanay Avcı, takımdan ayrı koştu.

Yeşil-mavili takım yarın yapacağı antrenmanların ardından maç için Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da beklenen ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

Babasını toprağa veren ünlü oyuncu yaşadıklarını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.