Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Maçı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.