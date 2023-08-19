Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Maçı Golsüz Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic 8Dk.80 Pinchi), Zeqiri, Olawoyin (Dk.90+3 Diouf), Benhur Keser (Dk.80 Sauer), Mary
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk.81 Hadergjonaj), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier (Dk.68 Leroy Fer), Efecan Karaca, Novais Dk.81 Balkoveç), Eduardo, Anderson (Dk.61 Oğuz Aydın)
Kırmızı kart: Dk. 67 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 69 Olavoyin, Dk.87 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor) Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Coelho (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, 0-0 tamamlandı.
57. dakikada Olavoyin'in ara pasında hareketlenen Varesanovic'in boş pozisyonda savunma arkasına pasında, Mary ağır davranınca Fidan Aliti son anda topu çevirmeyi başardı.
63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.
90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.