Çaykur Rizespor Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek 5'inci tura çıktı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (Dk.46 Zafer)- Eray, Alikulov (Dk. 72 Sinan), Seyfettin, Halil (Dk.72 Alberk), Laine (Dk. 64 Mithat), Olawoyin, Faye (DK.64 Varesanovic), Pinchi, Benhur, Gaich
BUCASPOR 1928: Korcan- Emre, Doğan, Sadi, Mehmet (Dk. 69 Enes), Furkan, Ege (Dk. 53 Ahmet), Taşkın, İlhan, Sefa (Dk.77 Arda), Yasin
GOLLER: Dk. 41, Dk.47 ve Dk.88 Gaich, Dk.69 Varesanovic (Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Eray (Çaykur Rizespor )
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla Çaykur Rizespor 5'inci tura çıktı.
41'inci dakikada Pekka'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
47'nci dakikada Olawoyin'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Gaic'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
69'uncu dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ köşeden Pinchi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpan topu, ceza sahası dışında kontrol eden Varesanovıc'in kaleye gönderdiği sert şutta top ağalara gitti: 3-0.
88'inci dakikada sağ kanattan Varesanovic'in çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
Karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.