Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek 5'inci tura çıktı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (Dk.46 Zafer)- Eray, Alikulov (Dk. 72 Sinan), Seyfettin, Halil (Dk.72 Alberk), Laine (Dk. 64 Mithat), Olawoyin, Faye (DK.64 Varesanovic), Pinchi, Benhur, Gaich

BUCASPOR 1928: Korcan- Emre, Doğan, Sadi, Mehmet (Dk. 69 Enes), Furkan, Ege (Dk. 53 Ahmet), Taşkın, İlhan, Sefa (Dk.77 Arda), Yasin

GOLLER: Dk. 41, Dk.47 ve Dk.88 Gaich, Dk.69 Varesanovic (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Eray (Çaykur Rizespor )

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla Çaykur Rizespor 5'inci tura çıktı.

41'inci dakikada Pekka'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47'nci dakikada Olawoyin'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Gaic'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

69'uncu dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ köşeden Pinchi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpan topu, ceza sahası dışında kontrol eden Varesanovıc'in kaleye gönderdiği sert şutta top ağalara gitti: 3-0.

88'inci dakikada sağ kanattan Varesanovic'in çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Bucaspor Rizespor Çaykur Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title