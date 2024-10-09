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Çaykur Rizespor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı için antrenmanlara başladı. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan çalışmaları ile karşılaşma hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Bazı oyuncular ise milli takımlara çağrıldı ve tedavi süreçleri nedeniyle antrenmana katılamadı.

Çaykur Rizespor, Trandyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu olacak. Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Salonda ısınma ve core bölgesi kuvvetlendirme egzersizleri ile başlayan antrenman sahada beşe-iki pas ve topla alan geçişi çalışmalarıyla devam etti. Günün tek çalışması düz koşu ile tamamladı.

Çalışmalara Gambiya Milli Takımı'na çağırılan Ali Sowe, Özbekistan Milli Takımı'na çağırılan Khusniddin Alikulov, Bulgaristan Milli Takımı'na çağırılan Martin Minchev, Bosna Hersek Ümit Milli Takımı'na çağırılan Muhammed Buljubasic'in yanı sıra Türkiye Milli Takımı'na çağırılan Ayberk Karapo ile Türkiye U19 Milli Takımı'na çağırılan Doğanay Avcı katılamadı. Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser ise takımdan ayrı çalıştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antrenman Rizespor Bodrum Futbol Yaşam Spor rize

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