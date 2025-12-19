Haberler

Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Fofana ve Jurecka'nın kadroda yer almadığı maçta, Mihaila'nın durumu ise sağlık raporuna bağlı olarak belirlenecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, yarınki maçta görev yapamayacak.

Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
