Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Bütün takımlar Rizespor'a kardeş takım olacak

Rizespor Başkanı Turgut: Yeni sloganımız, bütün takımlar Rizespor'a kardeş takım olacak

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, 'Dayanışmanın oluşturduğu büyük güç ve taraftarımızın örnek desteğiyle bu yıl Süper Lige renk katacağımıza inanıyoruz. Yeni sloganımız, bütün takımlar Rizespor'a kardeş takım olacak' dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni transferleri kentte görev yapan basın mensupları ile buluşturdu. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize İl Gençlik Spor Müdürü Gülhan Yıldız, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı. Selamlama konuşması yapan Rize Valisi ihsan Selim Baydaş'tan sonra yeni transferleri tanıtan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE YAŞAYAN MİLYONLARCA RİZELİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Başkan Turgut, '1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmüş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hayallerimizin ilk aşamasına büyük bir çaba sarf ederek ulaştık. Göreve geldiğimizde gerçekleştirdiğimiz birlik beraberlik yürüyüşünün ne kadar önemli bir adım olduğunu bugün daha da net anlıyoruz. O gün bizimle birlikte yürüyen Rizeliler kadar işi nedeniyle aramızda olamayanların da desteğini hep hissettik. Onca zorluğa rağmen yeniden Süper Lig'e dönebilmenin en önemli etkeni güçlü dayanışmamız olduğunu belirtmeliyim. 1 yıl aradan sonra şampiyon olmanın sevincine kapılmadan acilen çalışmalarımıza başladık. Çünkü üstlenmiş olduğumuz görevin ne denli büyük sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle bir dakika bile boşa geçirmeden çalışmalara devam ettik. Çünkü çok önemli gerekçelerimiz var: Başta Rize'ye büyük sevgi duyan Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır işler yapmamız gerek. Güçlü bir Türkiye için dünyanın dört bir yanında ki sorunlarla mücadele ederken her fırsatta Rize ile ilgili konuları takip etmeye özen gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza moral olacak adımlar atmalıyız. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan milyonlarca Rizeli için çalışmalıyız' diye konuştu.

"YÖNETİM OLARAK ÇOK İYİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİK"

Yönetim olarak iyi bir transfer sürecini geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Turgut, 'Şampiyonluk sevincimizin ardından yeni sezon planlamasına geçtik. Teknik direktör olarak büyük çoğunluğun arzu ettiği gibi İlhan Palut Hocamızı takımın başına getirdik. Kadromuzdan birçok oyuncunun sözleşmesi sona ermişti. Ayrıca bazı oyuncularla devam etmeme kararı aldık. Bu bağlamda çok sayıda transfere ihtiyacımız vardı. Hocamızla yaptığımız toplantıların ardından transfer politikamızı belirledik. Amacımız yeni bir kadro kurarken geleceğin takımını da oluşturmaktı. Bizim ve hocamızın ortak kararı, takıma çok yönlü katkı sağlayacak transferler yapmaktı. Bu doğrultuda çok geniş bir futbolcu havuzu mevcuttu. Acele etmeden büyük bir sabırla transfer politikamızı uygulamaya soktuk. Çeşitli araştırmalar sonucu transfer etmeye karar verdiğimiz oyuncuların tamamını hocamızın onayını alarak gerçekleştirdik. Bize önerilen birçok futbolcuyu da hocamızın onayı olmadığı için transfer etmedik. Yönetim olarak çok iyi bir süreç geçirdik. Yönetim adına görev yapan transfer komitemiz, hocamız büyük emek sarfetti' şeklinde konuştu.

"YENİ SLOGANIMIZ, BÜTÜN TAKIMLAR RİZESPOR'A KARDEŞ TAKIM OLACAK"

Ligin 6'ncı haftasında oynanacak Sivaspor maçı hakkında dostluk vurgusu yapan Başkan Turgut, 'Sivasspor bizim kardeş takımımız. Yeni sloganımız, bütün takımlar Rizespor'a kardeş takım olacak. Dostça bir mücadele olsun. Hak eden, iyi oynayan kazansın. Elbette ki Rizespor'un galibiyeti bizim için önemli ama bundan daha önemli şeyde dostça, kardeşçe oynanmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİGE RENK KATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ligde geçirdikleri ilk 5 haftayı değerlendiren Başkan Turgut, 'Geride bıraktığımız 5 haftalık süreçte takımımızın göstermiş olduğu performans bizleri mutlu etmektedir. Biz bu yıl kurduğumuz takımın uzun yıllar Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inanıyoruz. Takımımızın sahada ki duruşu, mücadelesi futbol severlerin beğenisini kazanmıştır. Bu beğeni ciddi sayıdaki Rizeliler'in yıllar sonra yeniden heyecan duymaya başlamalarını sağlamıştır. Çok sayıda oyuncumuzun takıma geç katılması nedeniyle biraz daha zamana ihtiyaç duymaktayız. Her geçen hafta daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Şehrimize karşı üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu her dakika hatırlayarak çalışıyoruz. Bir olmaya, güçlü durmaya devam ettikçe çok önemli başarılar elde edeceğimizden şüphemiz yoktur. Şiar edindiğimiz birlik beraberliğimizi artırarak sürdürmekteyiz. Dayanışmanın oluşturduğu büyük güç ve taraftarımızın örnek desteğiyle bu yıl Süper Lige renk katacağımıza inanıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.