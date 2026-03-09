Haberler

Çaykur Rizespor, Hesap.Com Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Maçtaki tek gol, 10. dakikada Laci'nin penaltısıyla geldi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanında maça çıkacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

