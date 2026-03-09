Çaykur Rizespor, Hesap.Com Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Maçtaki tek gol, 10. dakikada Laci'nin penaltısıyla geldi.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada penaltıdan Laci kaydetti.
Ev sahibi ekip galibiyetin ardından 30 puana yükselirken Hesap.com Antalyaspor 24 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanında maça çıkacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Kaynak: ANKA