Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarıda Rizespor, Laçi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahasının içerisinde Doğukan Sinik'in müdahalesi sonucu Mebude'nin yerde kalmasıyla hakem Oğuzhan Aksu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Mihaila'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Julian uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ali Sowe'un vuruşunda Julian yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Ballet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ceesay'in kafa vuruşunda top kaleci Fofona'da kaldı.

39. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan pasında Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Adedire, Mihaila, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Giannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Antonio Augusto, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kennet Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Ballet, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Gorgi Dzhikiya, Esar Buğra Tivsiz, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Laçi (dk. 10 pen.) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
