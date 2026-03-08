Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü penaltıdan Laçi'den geldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 62 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 76 Augusto), Olawoyin, Laçi (Dk. 83 Papanikolaou), Mihaila (Dk. 83 Zeqiri), Sowe (Dk. 76 Pierrot)
Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Boli), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Samet Karakoç), Storm (Dk. 57 Saric), Ballet, Van de Streek
Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 55 Ballet (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 70 Laçi, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90+3 Papanikolaou (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.
54. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mebude'nin şutunda, kaleci Julian meşin yuvarlağı çeldi.
66. dakikada korner atışı kullanan Karadeniz ekibinde Mihaila'nın sol çaprazdan şutunda, top auta çıktı.
88. dakikada konuk ekibin atağında Boli'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samet Karakoç'un içeriye gönderdiği top savunmadan geri döndü.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.